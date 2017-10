Así luce la actriz que interpretó a Rizzo en 'Grease'

La película “Grease“, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John quedó en la memoria de muchos fanáticos.

Nadie olvida la romántica historia de amor entre Danny y Sandy, quienes entre bailes y canciones, se fueron dando cuenta que tenían más en común de lo que imaginaban.

Sin embargo, la noticia que está dando de qué hablar no es el film, sino por la última aparición que tuvo en TV, la actriz Stockard Channing, quien personificó a la querida Betty Rizzo.

¿Qué se hizo en el rostro?

Esa fue la pregunta que miles de fans se hicieron anoche, luego de que la actriz diera una entrevista donde recordó su paso por el musical de 1978.

"Soy la adolescente viva más vieja del mundo", afirmó.

Sin embargo, toda la preocupación mediática se ha concentrado en las acusaciones de excesos de cirugías.

Para los seguidores no pasó desapercibido lo irreconocible que luce la mujer de 73 años.

Comentarios como "¿Qué se hizo en la cara?", "Luce extraña", "Debe dejar el botox", "¿Por qué la gente se hace eso en la cara?", "Me gustaba pero hoy no sé quién es" abundan en redes sociales.

Can you believe next year will be 40 YEARS since Grease was released?! pic.twitter.com/PeH1oJ4Bhf

— Lorraine on ITV (@ITVLorraine) October 17, 2017