Estos son los países más adictos a “los maratones de series”

En total 8,4 millones de usuarios de Netflix, desde 2012 y hasta la actualidad, consumieron alguna serie de la plataforma al punto en que esperan que se surja una nueva nueva temporada para verla por completo durante las primeras 24 horas tras su lanzamiento.

Además, entre 2013 y 2016 la cantidad de personas que termina una temporada el día de su lanzamiento creció más de 20 veces, según difundió la compañía.

Los países más adictos al consumo maratónico de series está Canadá, seguido por Estados Unidos y en tercer lugar, por Dinamarca.

Los países de Latinoamérica más adictos al consumo maratónico de series son México, en el puesto número 7; Brasil, que ocupa el puesto número 10 y Perú, en el 15. Chile, por su parte está en el puesto 17 y Argentina, recién en el 30, de acuerdo con Infobae.

¿Y las más vistas?

En cuanto a los tipos de series que más generan este tipo de consumo figuran las comedias de 30 minutos como Santa Clarita Diet, GLOW y The Ranch; así como thrillers de una hora como es el caso de Stranger Things, House of Cards y Orange is the New Black.