Shakira rompe rumores de separación con Piqué

Hace días han circulado rumores de la supuesta separación entre Shakira y Gerard Piqué. Aunque no es la priemra vez que surgen este tipo de especulaciones, la colombiana rompió con este tipo de especulaciones.

Shakira fue al programa de televisión italiano Verissimo y fue entrevistada por Silvia Toffanin, a quien le confesó que: "Mi familia es el centro de mi mundo (…) Cuando ya no estás solo tienes que velar por el bienestar de los otros, en este caso mis hijos, de mi familia, es absolutamente un elemento fundamental", añadió.

Durante la entrevista,la artista reconoció que Piqué cambió totalmente su vida cuando llegó, aún cuando ella no se imaginaba establecer una familia con un futbolista. Contó que se complementan a la perfección y que son muy parecidos en muchas cosas, empezando porque nacieron el mismo día. "Somos muy pasionales, muy intensos (…) Lo vivimos todo al máximo (…) Él es más tranquilo y yo soy un poco más dramática".

Shakira también adelantó que no descartan la posibilidad e ampliar la familia. "Si viene, será bienvenido. Pero la verdad es que en este momento con dos niños que parecen seis (…) No sabes lo que es. Han sacado todo de la madre y del padre, pero así revuelto (…) Se mueven todo el día como un yoyó. A las once de la noche estoy como un trapo".

