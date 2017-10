Mia Khalifa fue expulsada de un partido de béisbol por golpear a un hombre

Mia Khalifa no perdió la oportunidad de ver el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers y los Cubs. Como ella deseó hacerse notar fue hasta expulsada del partido por supuestamente golpear a un hombre.

Al parecer, Mia golpeó a un hombre en la cara por qué este intentó hacerse una foto con ella, quien se habría negado. Esto ocurrió justo en el momento que los Dodgers anotaron su primera carrera.

Antes del alboroto, Mia publicó en su cuenta de Twitter un video del receptor venezolano Willson Contreras, junto con el texto “Hola, mi amigo”, de acuerdo con mundodeportivo.

Dodgers score a run as @miakhalifa gets kicked out of the stadium for punching a dude in the jaw who tried taking a selfie! #ThatsSoCub pic.twitter.com/0MHcsGJvUL

— Hooligan Baseball (@HoolyBaseball) October 15, 2017