Joaquín Sabina: "Quiero que las canciones tengan calidad poética"

Joaquín Sabina, recuperándose poco a poco de la altura de Quito, confesó que una de las cosas que más le ha llamado la atención es observar unos cuatro versos suyos plasmados en una pared de Guápulo, emocionando mucho al artista español que no esperaba tal manifestación de cariño.

Así comenzó una corta pero profunda conversación con los medios de comunicación, dos días antes del concierto que ofrecerá en Quito, como parte de su tour “Lo niego todo”, como se titula su último álbum de estudio. Sabina compartió su opinión de varios temas: políticos, culturales y musicales.

Sabina indicó que tras superar varios problemas de salud, esta gira ha sido un éxito en varios países, estrenando nuevas canciones y cantando otras de su anterior repertorio.

El cantautor español indicó que pese a no estar en redes sociales ni hacer promoción de su música, los jóvenes cada vez se sientes atraídos por su lírica y explica: “me temo que vienen porque la gente de su generación no les está dando lo que ellos necesitan, es decir, creo que ellos no tienen un Bob Dylan, un John Lennon, ni un Atahualpa Yupanqui, ni un Charlie García. Y me parece que es lo que buscan en mí, porque no lo encuentran en los cómplices de su propia generación, lo cual me entristece mucho”, dijo.

Entre otras dudas, respondió que este siglo XXI es el momento de borrar fronteras, y en cuanto a Cataluña, expresó que no estaba de acuerdo porque este intento de separación ha desunido familias.

En cuanto a Latinoamérica, expresó que "hay mucha hambre de cultura" por eso el recibimiento a los artistas es cálido", acotó. Además, refiriéndose a las bandas que hacen tributos a su música, a manera de consejo expresó: empiecen a realizar su sueño". Sabina dijo que el empezó haciendo 'covers' y se tardó mucho tiempo en hacer algo propio, y cuando lo hizo, lo llenó de mucha satisfacción.

Para finalizar, el español indicó que con su disco "Lo niego todo" busca dignificar el pop y otros ritmos, que terminaban en palabras muy tristes, como "el chico conoce a una chica y luego chica deja a chico. Yo quiero que las canciones en español, como las mejores en inglés, tengan una calidad poética suficiente", finalizó.