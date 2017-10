Netflix: cinco películas para ver en tu maratón de domingo

Netflix o el placer de ver los capítulos de tu serie preferida sin parar. Así de asistida puede ser tu demanda de grandes películas del cine como los que te presentamos a continuación que podrás ver con amigos:

1) TWO NIGHT STAND

Tras ser emparejados por un sitio de citas online, y como una medida desesperada por parte de ella, dos veinteañeros neoyorquinos Megan y Alec deciden verse para tener un romance de una noche, el cual termina de forma lamentable.

Determinados a no volver a repetir esa desagradable experiencia para ambos, una tormenta de nieve obliga a Megan a tener que quedarse más tiempo en el departamento de Brooklyn de Alec.

2) WELCOME TO ME

Alice Klieg es una joven con trastorno borderline de personalidad y gana la lotería. Cuando está siendo entrevistada en un noticiero matutino tras convertirse en millonaria, Alice, quien ha dejado de lado su medicación, aprovecha la oportunidad ante cámaras para hablar de sí misma pero de una manera tan personal que la cadena termina por sacar la transmisión del aire.

Convencida de que aún tiene mucho que decir, Alice decide ir a otro programa de televisión en vivo e intenta volver a hablar de ella misma. Allí conoce a Rich Ruskin, un productor de tv y ve la oportunidad de conseguir un espacio al aire.

3) TERMINATOR GENESIS

En pleno conflicto bélico entre humanos y máquinas que podría acabar en la aniquilación de la raza humana de la faz de la Tierra, John Connor líder de la resistencia humana decide enviar a Kyle Reese al pasado, exactamente a 1984, con el fin de contrarrestar el plan de las máquinas y evitar que un terminator elimine a Sarah Connor.

La vida de Sarah Connor es fundamental para el futuro de la humanidad ya que ella dará a la luz a quien se convertirá en el nuevo líder de la resistencia.

4) OUR SOULS AT NIGHT

Addie y Louis son dos vecinos viudos que deciden dormir juntos para huir de la soledad, pero en sus almas comenzará a florecer el amor.

5) LITTLE SISTER

Colleen Lunsford, una joven que se mudó de casa para convertirse en monja, ha intentado mantenerse todo este tiempo al margen de lo que sucede en Asheville, Carolina del Norte, donde nació y vivió al lado de su familia.

Está próxima a recibir sus primeros votos, pero sus superiores no creen que ella tenga la suficiente devoción. Cuando se entera -a través de un email de su madre- que su hermano Jacob ha regresado a casa de la guerra de Irak, Colleen decide emprender un viaje de regreso a Asheville para visitarlo.

