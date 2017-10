Bruno Mars canta en español a favor de damnificados en Puerto Rico

El paso del huracán en Puerto Rico ha ocasionado la muerte de 48 personas y miles de decenas de damnificados. Artistas como Jennifer López y Marc Anthony decidieron realizar un concierto a favor de las víctimas del desastre natural.

El show titulado ‘One Voice: Somos Live’ se realizó este sábado en simultáneo en Miami y Los Ángeles, que reunió a figuras del cine y la música, donde el cantante Bruno Mars también se sumó a la iniciativa.

A través de su cuenta de Instagram, el músico compartió un video donde interpreta ‘Just the way you are’ y sorprendió a sus seguidores ya que cantó una parte de la canción en español.

Cabe resaltar que Bruno Mars tiene raíces puertorriqueñas debido a que su padre Peter Hernández, es mitad puertorriqueño y mitad judio. El cantante fue bautizado con el nombre de Peter Gene Hernández pero tuvo que cambiar el nombre a Bruno Mars porque las disqueras trataron de convertirlo en el próximo Enrique Iglesias.

El concierto ‘One Voice: Somos Live’ logró recaudar más de 26 millones de dólares a favor de los damnificados por el huracán en Puerto Rico.

Video:

For Puerto Rico ❤️ A post shared by Bruno Mars (@brunomars) on Oct 14, 2017 at 8:10pm PDT

