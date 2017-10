Frankie Muniz no recuerda sus años en la serie ‘Malcolm’

Muchas personas aún hoy recuerdan a la serie Malcolm, misma que roba muchas risas y finalizó en 2006.

Ahora, se reveló que su protagonista, el actor Frankie Muniz no recuerda el tiempo en el que estuvo grabando la serie con claridad.

De acuerdo con información de Vanity Fair, en una emotiva entrevista para el último episodio del show Dancing With The Stars, en el que hoy participa, Muniz admitió recordar muy poco de su época como protagonista de una de las series icónicas del cambio de siglo y que le catapultó a la fama mundial.

El actor, reconvertido a piloto de carreras de coches tras su periplo interpretativo, sostuvo que la falta de memoria se debería a nueve concusiones y varios ataques isquémicos transitorios (o AIT, muchas veces descrito como un miniderrame cerebral) que ha sufrido a lo largo de los años en varios accidentes. El actor dice que sus suposiciones no están sustenadas por médicos porque nunca se lo ha preguntado a ninguno, pero que es lo único que tiene sentido para él ahora mismo.

"La mayoría de la gente pensará que mi año más memorable será el año en el que empezó Malcolm porque me permitió realizar todos mis sueños", dice Muniz en el clip del programa de baile. "He hecho todo lo que siempre he querido, pero la verdad es que no recuerdo mucho de aquello".

De lo que sí es consciente Muniz es de las repercusiones del éxito de su fama temprana, pues ahora es uno de los rostros más conocidos de la generación millennial, pudo cumplir su sueño de ser piloto de carreras, y ha llegado a ser batería en un grupo de rock y a participar esta temporada en Dancing With The Stars.

"Le dije que no se preocupara sobre lo que recuerda o no recuerda", dice Bryan Cranston (Breaking Bad), su compañero de reparto en Malcolm. "Siguen siendo sus experiencias. Será mi trabajo decírselo: '¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas esto otro en Malcolm? Qué vida la tuya"".

Muniz asegura que su novia Paige Price le ayuda a lidiar todos los días con su pérdida de memoria escribiendo un diario sobre todo aquello que hagan cada día para que él pueda leerlo cuando lo necesite.

