Nacho se bañó en fuente de un parque en Venezuela

El cantante venezolano, Miguel Ignacio Mendoza (Nacho) viajó a su país natal y durante su estancia se dio un 'chapuzón' en la fuente de un parque en la capital.

A través de sus redes sociales, Nacho publicó un video en el que aparece compartiendo y cantando con niños en el "Parque Los Caobos" y decidió aceptar el reto de los chicos de meterse a bañar en la fuente del lugar.

“… Y así fue cómo terminé bañándome en la fuente del parque 'Los Caobos' en mi hermosa Caracas. Que me disculpen los funcionarios que cuidan la zona, pero es que los niños me retaron. Trataré de no hacerlo de nuevo. Qué maravilloso se siente volver a mi país”, indicó Nacho en el video.

