¿Kate Winslet y Leonardo DiCaprio tuvieron un romance en 'Titanic'?

La ganadora del Oscar, Kate Winslet, aseguró que jamás tuvo un romance con Leonardo DiCaprio. Esto deja a la historia de amor entre Rose y Jack deTitanic sólo en la ficción.

"Nunca nos gustamos", aseguró Kate Winslet en una entrevista. "Fueron siete meses de intenso trabajo. Éramos muy jóvenes y afortunadamente nunca nos sentimos atraídos el uno por el otro", añadió la actriz en la TV inglesa.

Según información de Infobae, Kate Winslet aseguró que tienen una amista muy fuerte y nada más de eso. "Sé que es realmente molesto de oír, lo siento. Pero nunca nos hemos gustado y eso significa que pudimos tener esto… ser capaces de bromear entre nosotros, algo que todavía hacemos, lo cual es realmente increíble. Tenemos una muy muy fuerte amistad".

Por otro lado, Kate Winslet habló sobre su Oscar como mejor actriz protagonista por "The Reader" en 2008 y aseguró que los tiene en su baño.

Kate Winslet fue al programa de Lorraine Kelly el estreno de su próxima película, "La montaña entre nosotros", que protagoniza con Idris Elba, conocido por su trabajo en "The Wire".

Kate Winslet de 42 años también habló sobre su peso y contó al tabloide The Sun que no tiene idea cuántos kilos pesa ya que no su sube a una balanza desde hace 12 años.

