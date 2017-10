Coldplay lanzará tema para México

Coldplay lanzará un tema musical para colaborar con los damnificados del terremoto en México.

La banda británica publicó en su sitio web que Coldplay se sumará al concierto "Estamos Unidos Mexicanos" que tendrá lugar en la Ciudad de México este domingo 8 de octubre y que ha reunido a artistas con la intención de ayudar a todos los afectados por los últimos terremotos así como ayudar en los trabajos de reconstrucción del país.

Coldplay tendrá una transmisión en vivo de algunas de las canciones que interpretarán en vivo en su concierto en el estadio SDCCU en San Diego, California y que también será emitido por Televisa y Univision.

La agrupación va a interpretar en vivo y por primera vez una nueva canción cuyos beneficios se destinarán a los trabajos de ayuda en México y alrededor del mundo.

Coldplay to debut brand new song for Estamos Unidos Mexicanos concert on October 8 – https://t.co/qPiUWo9k5T A pic.twitter.com/1v1o4gmWDs

— Coldplay (@coldplay) October 4, 2017