Pelea pública entre dos mejores amigas de 'Sex and the City'

Las cuatro estrellas de 'Sex and the City' han pasado los últimos 20 años derribando rumores de peleas y tensiones entre el elenco, pero parece que Kim Cattrall (Samantha Jones, en la serie) ya no quiere seguir actuando que está todo bien entre ellas y expuso el molestar que tiene con Sarah Jessica Parker, la gran protagonista del show de HBO, que terminó en 2014.

Días atrás, los fanáticos de 'Sex and the City' recibieron la noticia de que la tercera entrega para cine de "Sex anh the City" se canceló a unos días de iniciarse su producción. En las prensa responsabilizaron a Cattrall y las redes estallaron contra ella.

Sarah Jessica Parker fue quien lo confirmó. "Se acabó. No la haremos", dijo la actriz, quien alcanzó la fama mundial por su papel de Carrie Bradshaw, la periodista en torno a la cual giró la historia de estas amigas que disfrutan de su vida sexual en Nueva York.

Pero no solo estamos tristes por no poder continuar esta historia, sino por todo el público que pedía una nueva película", agregó la estrella.

Según Daily Mail, no faltaba casi nada para iniciar el rodaje, pero Cattrall habría exigido a la productora Warner Bros que la apoyaran con otros proyectos como requisito para participar en el tercer filme de la franquicia y los productores se negaron.

Enterada de los rumores, Cattrall escribió su versión de los hechos en su cuenta de Twitter:

Me acabó de enterar de lo que se está diciendo. Mi única petición fue no hacer una tercera película. Eso fue en 2016″.

Las declaraciones de Parker no le cayeron nada bien a Cattrall, quien dijo que se negó a participar del proyecto por años y apuntó contra su colega por no salir en su defensa y negar las acusaciones en su contra:"Realmente creo que podría haberlo hecho mejor".

"La respuesta siempre fue negativa y respetuosa", sentenció. "Nunca he pedido dinero o ningún proyecto. Tildarme de diva es absolutamente ridículo".