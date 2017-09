El mensaje de Salma Hayek a DiCaprio por donación a damnificados

Mr #leonardodicaprio on top of all he has done for the #environment and all his efforts to support the people affected by the recent hurricanes, did not forget about #mexico. Thank you Leo for your generous contribution to #unicef, may the Virgen of Guadalupe always bless you. Gracias Leo por qué a pesar de todo lo qué haces por el medio ambiente y tu apoyo a la gente afectada por los recientes huracanes no te olvidaste de mi México que la Virgen de Guadalupe te bendiga por tu generosa contribución a #unicef para mis paisanos 🇲🇽🙏@leonardodicaprio

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Sep 26, 2017 at 2:53pm PDT