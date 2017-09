Rapero B.o.B. pretende lanzar un satélite para demostrar que la Tierra es plana

B.o.B., un rapero estadounidense, duda de las sólidas prueba científicas y desconfía, hoy en día, de si la Tierra es plana.

Sin embargo, estas ideas no se han quedado sin acción. El músico, que a través de redes sociales ya ha manifestado sus dudas, ahora pretende hacer una colecta de dinero para construir un satélite, enviarlo al espacio y confirmar si nuestro planeta es plano o geoide.

De acuerdo con RT, la idea habría surgido por uno de sus seguidores que comentó en una de las conocidas publicaciones del rapero sobre la forma de la Tierra.

Según la Unión de Científicos Preocupados (UCS), en la actualidad hay 1.459 satélites que orbitan y registran imágenes precisas de la Tierra. Sin embargo, el músico sospecha que muchas de las fotografías oficiales tomadas desde el aire o desde el espacio han sido manipuladas 'para esconder la verdad'.

La campaña de financiación popular 'B.o.B. Tierra plana' ('Flat Earth B.o.B.') que fue lanzada por artista en la plataforma en línea GoFundMe ya logró recolectar hasta el momento de la creación de esta nota USD 1996 dólares de los 200.000 que se propone.

El propósito es "enviar uno o varios satélites lo más lejos posible en el espacio" para encontrar la curva del planeta, explica el músico en un video publicado el 25 de septiembre pasado.

Sin embargo, el blog tecnológico Gizmodo asegura que la suma recolectada es suficiente para enviar hasta cuatro cámaras a la estratósfera y reproducir un experimento llevado a cabo por estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 2009, quienes lograron elevar una cámara a una altura de 28 kilómetros y solo gastaron 150 dólares en materiales.

The cities in the background are approx. 16miles apart… where is the curve ? please explain this pic.twitter.com/YCJVBdOWX7

— B.o.B (@bobatl) January 25, 2016