A pocas horas del 'fin del mundo, memes invaden las redes

De acuerdo astrólogos y numerólogos, un planeta X colisionará con la Tierra y acabará con la vida en nuestro planeta este septiembre.

Así se explica en una nota de RT en la que se asegura que aficionados a la astronomía y la numerología bíblica estiman que el apocálipsis tendrá lugar exactamente este 23 de septiembre.

El ‘Fin del mundo’ se daría cuando la Luna aparezca a los pies de la constelación de Virgo, y será causado por la colisión de la Tierra con el presunto planeta X, también conocido como Nibiru.

Tras la circulación de la noticia, cientos de usuarios en redes sociales han inundado las redes de memes sobre el supuesto apocalipsis:

via GIPHY

people are talkin about the end of the world tomorrow and im just here like: oh okay? pic.twitter.com/SuRMBIhfcX

— jason #DNA (@justlgnd) September 22, 2017