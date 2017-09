Paris Jackson revela escalofriantes escenas de su adolescencia

A sus 18 años, Paris Jackson concedió una entrevista a la revista “Inside Out” donde decidió exponer su vida privada. La hija de Michael Jackson habló de todo: La relación con su padre, que sufrió abuso sexual siendo adolescente y su rehabilitación con las drogas.

Desde la muerte del “Rey del Pop”, la joven ha sido quien lo ha defendido de la prensa. Ayer, el portal publicó la entrevista donde habló de los diversos problemas que ha tenido en su vida personal.

La estadounidense confesó haber sido víctima de abusos sexuales cuando tenía 14 años, delito cometido, según ella, por un desconocido.

“No quiero dar demasiados detalles. Pero no fue una buena experiencia en absoluto, y fue muy difícil para mí, y, en ese momento, no le dije a nadie”.

Esta situación la llevó a cometer varios intentos de suicidio, uno de esos fue en el año 2013 cuando tenía apenas 15 años. Explicó que intentó cortarse las muñecas e intoxicarse con pastillas de Motrin. También reconoció que en esa época era adicta a la drogas y el alcohol.

“Era porque me odiaba a mí misma (…) Tenía baja autoestima, pensaba que no podía hacer nada bien, pensaba que ya no merecía vivir”.

Así empezó todo

Ingresar en un colegio privado, después de la muerte de su padre, fue lo que provocó su comportamiento autodestructivo.

“Empecé a hacer muchas cosas que los niños de 13, 14 y 15 años no deberían hacer. Traté de crecer muy rápido, y no era una persona muy buena que digamos”, dijo. Paris se causaba dolor autolesionándose. Muchas de las cicatrices que tiene hoy en el cuerpo las cubrió con algunos de sus 50 tatuajes.

Gracias al apoyo de su familia, la chica sacó las fuerzas que necesitaba para salir adelante de esas malas experiencias.

Con información de Publimetro Perú

Te puede interesar: