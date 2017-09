Maple, el perro músico que conquista Internet

A través de la cuenta de Twitter de 'AcousticTrench', un perro se hizo viral por realizar covers de reconocidos artistas junto a su dueño. En los videos, la mascota incluso toca ciertos instrumentos.

Los videos populares se comparten en Twitter, Vine y YouTube, y a pesar que se desconoce la identidad del dueño de Maple, acumulan más de 45 mil seguidores en las redes.

My first Vine when Maple played the drums 🐶❤️ https://t.co/L6O0fAa0pd

— Trench (@AcousticTrench) October 27, 2016