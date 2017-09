Kim Kardashian impacta en diminuto bikini

La famosa Kim Kardashian fue vista en una playa de Malibú, California, junto a una amiga y luciendo un diminuto bikini.

Esto sucede después de que la socialité de 36 años recibiera miles de críticas meses atrás por unas fotografías que demostraban que su cuerpo no era tan perfecto como lo muestra en las fotos.

De acuerdo con Infobae, en aquella ocasión, la estrella del show "The Keeping Up With Kardashians" habló sobre sus fotos con celulitis y aseguró que las imágenes habían sido editadas para perjudicarla. A su vez, admitió que no se encontraba en su mejor forma cuando se tomaron las fotografías.

Sin embargo, esta vez Kardashian lució un cuerpo muy tonificado. Desde que dio a luz a Saint en 2015, Kardashian trabaja duro en el gimnasio y sigue una estricta dieta. Ante la facilidad que tiene para ganar peso, presta mucha atención a su físico.





