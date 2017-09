Acusan de reptil o alienígena a Zuckerberg en redes sociales

Un extraño detalle en los pantalones del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha encendido las redes.

Todo empezó cuando el 18 de septiembre, un microbloguero de nombre Mr Patriarch hizo la observación sobre los pantalones de Zuckerberg y señaló que la prenda de vestir creaba el efecto de que las rodillas del multimillonario se doblan en dos direcciones.

Debido a este extraño detalle, el internauta escribió: "Esto podría indicar a que el fundador de Facebook es… un reptil".

Según RT, en sus respuestas al post viral los internautas trataron de averiguar a qué especie pertenece el fundador de Facebook. Entre las más llamativas hipótesis se aseguraba que Zuckerberg es un alienígena o que tiene la anatomía de las patas de las cigüeñas.

Sin embargo, otros internautas afirmaron que estaba claro que el efecto visual de la foto se logró con la ayuda de Photoshop.

Zuckerberg's legs bend forward instead of back. The reptilians made a mistake when assembling him pic.twitter.com/ouuqPHnIpf

— Mr Patriarch™ (@MrPatriarch11) September 18, 2017