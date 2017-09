¿Maluma quiere algo con Belinda?

Tras la ruptura de Belinda con el ilusionista Criss Angel la famosa pasó a ser una de las solteras cotizadas. En sus redes sociales ha recibido ciertos mensajes que han causado polémica sobre posibles pretendientes.

Uno de los casos más sonados fue el de Maluma. Al parecer el cantante estaría coqueteando a Belinda, o al menos así parecería después de que publicó este mensaje en las redes sociales de la famosa:

"Qué hay de tu vida Beli?? Estas muy linda como siempre. Beso y abrazo se te quiere mucho mi reina!! @belindapop".

Ese tuit de Maluma hacia Belinda causó controversia entre los seguidores y los medios de comunicación.

Belinda respondió el tuit de Maluma con un “hola” un emoji, sin embargo luego lo borró y sólo dejó el retuit.

Sin embargo, recientemente la tía de Maluma, Yudi Arias, en declaraciones al programa Ventaneando informó que se trata de un hackeo y que su sobrino no publicó ese mensaje para Belinda.

“Pero es que le robaron la cuenta, ustedes porque no saben pues, se la hackearon. Como lo conozco tanto, se me hizo tan extraño. Yo sé que no escribiría algo así”, manifestó Arias.

Por otro lado, Belinda dijo sobre Maluma a través de una entrevista a la revista Vanity Fair:

"Ups, no me emociona, la verdad ya estoy acostumbrada a que me busquen muchos pretendientes cuando estoy soltera. Él me cae bien y todo, pero normal, o sea tampoco, no pasa nada. Es un chavo buena onda pero hasta ahí".

