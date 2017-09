Reacción de Shakira frente a rumores sobre su supuesta separación con Piqué

The new Perro Fiel video has just had its world exclusive premiere in Shak's public chat over on the @viber messenger app. Click to watch it now! (Link in bio) / El nuevo video de Perro Fiel acaba de ser estrenado en exclusiva en el chat público de Shak en la aplicación de mensajería Viber. En la bio encontrarán el link para verlo! ShakHQ

