Así luce Kylie Jenner sin maquillaje

Kylie Jenner ha sorprendido a sus seguidores con fotografías en las que se ve a la famosa sin maquillaje.

¿Irreconocible? Así es como sitios web describen la apariencia de la joven sin una gota de los productos que destacan sus mejores facciones.

De acuerdo a Caras, a sus 20 años, Jenner tiene miles de seguidores en sus redes sociales donde comparte sus últimos lanzamientos en cuestión de maquillaje.

De hecho, recientemente dio a conocer su línea de cosméticos que ha sido muy bien recibido por sus seguidores.

Por otra parte, vale recordar que Kylie ha sufrido varias modificaciones en su rostro, sobre todo sus labios.

Según reveló la propia modelo esto se debió a que un chico al que besó, criticó sus labios.

“Fue en uno de mis primeros besos y el chico me dijo ‘no creo que seas buena besando porque tienes labios muy pequeños'”, reveló Jenner.

“Justo cuando un tipo que te gusta dice eso… esto me afectó realmente, yo no me sentía deseable o bonita”, confesó.



