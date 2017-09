Amarna Miller, estrella pornográfica, pide USD 100 000 a seguidores

Amarna Miller, actriz pornográfica, pasa una grave situación. La activista y feminista sufrió un accidente de tráfico en Filipinas cuando viajaba en una motocicleta hace unas semanas atrás, dejándola postrada en cama por la fuerza del impacto.

He tenido un accidente de tráfico en Filipinas. Me rompí el hombro, me hicieron una cirugía y una transfusión de sangre. Aún me recupero, los amo”, escribió por medio de su cuenta de Twitter.

Nenetl Avril, mejor amiga y compañera de profesión tuvo la idea de abrir una página web para recolectar 100 mil dólares que necesita para poder cancelar sus gastos médicos en el hospital y así poder regresar a España.

Pero luego de que se volviera viral el ‘pedido de ayuda a la actriz’ recibió cientos de críticas por lo que tuvo que volver a pronunciarse en otro tuit donde aclara que ella no creó la cuenta y que si desean contribuir en la causa todo aporte será bienvenido.

My friend @nenetlavril has created a campaign to help me cover my medical expenses. Could you share it plz? 🌸 https://t.co/iLPspNVTDV

