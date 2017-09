Marilyn Manson anuncia el estreno de nuevo disco

Marilyn Manson anunció que la publicación de su nuevo disco sería el próximo 6 de octubre. Se trata de "Heaven Upside Down", el mismo que comprende una serie de canciones como las que caracterizan al cantante.

"We know where You Fucking Live" es el sencillo que ha promocionado este álbum y que ya se encuentra a disposición de los fanáticos en la cuenta de YouTube de Mailyn Manson y que acumula más de 300 mil visualizaciones.

Son en total 10 temas que han sido grabados en Los Ángeles. Bajo la producción de Tyler Bates, como en ocasiones pasadas, este disco busca traer el género que ha caracterizado a Manson.

