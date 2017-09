Este es el sensual striptease de Natalia Oreiro

Natalia Oreiro, a sus 40 años, es protagonista de un comercial dela nueva campaña de Las Oreiro, su propia marca de ropa, en la que hace un striptease.

En el video de 50 segundos se ve a Oreiro frente a un ventanal gigante, mientras suena una potente canción de rock.

La actriz uruguaya comienza bailando en el marco de una ventana con unos movimientos de cadera. Usa un ajustadísimo jean azul, una blusa blanca y zapatos de taco aguja.

Poco a poco la famosa va moviéndose más hasta que termina sacándose la camiseta. Sin embargo, el topless de Natalis fue muy cuidadoso al tapar sus senos con su cabello despeinado. Después, la mujer de Ricardo Mollo (60), se baja los pantalones.

De acuerdo con El Clarín, en una reciente entrevista para la revista Caras, en la que deslumbró con una producción de fotos sin maquillaje ni photoshop, la morocha confesó que la peor parte de su cuerpo está concentrada de la cintura para abajo y que no esperó a "cumplir 40 para cambiar", ya que según sus creencias "los cambios llegan solos".

"Siempre dije mi edad. Es más, muchas veces me agregué años porque siempre di un look mucho más juvenil. Pero juro que no esperé cumplir 40 para modificar algo de mí", aclaró la reconocida actriz, cantante y mamá de Merlín Atahualpa (5), fruto de su amor con el líder de Divididos.

"Nunca quise ni pretendo convertirme en una copia de mi misma. No estoy en contra de las cirugías, pero para un actor, su instrumento, es su gestualidad. La única cirugía a la que me sometí fue a la de apéndice", reconoció en esa misma nota la protagonista de Gilda, la película.