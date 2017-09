Así luce hoy el elenco de Zoey 101

Zoey 101 fue una de las más exitosas series para adolescentes de Nickelodeon y terminó abruptamente tras cuatro temporadas en 2008.

A casi 10 años después de las series, muchos fans se han preguntado qué sucedió con los compañeros de aventuras de Zoey.

El Diario Correo de Perú resumió que ha sucedido con las estrellas y cómo se encuentran actualmente:

La protagonista Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears, era una de las estrellas juveniles más importantes de Hollywood hasta su embarazo con solo 16 años en 2008. Decidió criar a su hijo y alejarse de la televisión. En 2013 lanzó su primer sencillo country "How I Could Want More" sin mucho éxito.



Paul Butcher encarnaba al hermano menor de Zoey, Dustin Brooks. Era el más pequeño del elenco. Ahora se dedica a la música, haciendo covers de otros artistas.



El chico siempre enamorado de Zoey, Chase Matthews, era interpretado por Sean Flynn. Ahora tiene 27 años y ha aparecido en algunas películas como La Última Aventura de Robin Hood junto a Dakota Fanning y además es ingeniero.



Zoey tenía tres íntimas amigas en la serie. Una de ella era Nicole Bristow, interpretada por Alexa Nikolas. Según se conoció después del fin de la serie, ambas actrices en realidad no se soportaban y fue por ello que Alexa dejó el programa tras la segunda temporada.

Ella ha tenido mejor suerte en la actuación y ha participado de series como Mentes Criminales o Mad Men, pero es más conocida por su papel de Haley en The Walking Dead.



La intelectual del grupo era Quinn Pensky. Erin Sanders era la encargada de darle vida a este excéntrico personaje de Zoey 101. Sanders sigue con su carrera de actriz y ha participado de la serie de Nickelodeon Big Time Rush, además ha aparecido en episodios de El Mentalista, Melissa & Joey o CSI: Miami.



Victoria Justice, quien encarnaba a Lola, fue la compañera de cuarto de Zoey. Entró a la serie tras la segunda temporada. Tras el fin de Zoey 101, llegó a protagonizar su propia serie: Victorious, que tuvo bastante éxito.



Logan era el galán del colegio PCA, un adinerado adolescente al que dio vida Matthew Underwood. El actor de 26 años continúo su carrera con papeles menores y tuvo una relación con su compañera de reparto Erin Sanders hasta 2011.



En mejor amigo de Chase, Michel, era interpretado por Christopher Massey. Es hermano de la también actriz Kyle Massey. Desde el año 2009 está retirado de la televisión.



