Anahí se disculpa por video luego de terremoto

Anahí, reconocida cantante mexicana y Primera Dama de Chiapas, publicó un video después del terremoto del pasado 7 de septiembre, donde mencionaba que estaba "muy despeinada, muy mal arreglada".

A pesar que la exRBD especificó que lo importante era ayudar a la gente, los comentarios y críticas por sus comentarios no se hicieron esperar y la atacaron a través de redes sociales.

En un video publicado ayer en Facebook, Anahí habló de las donaciones que han recibido en Chiapas y "el amor puro" de los mexicanos. Sin embargo, la cantante aprovechó para enviar disculpas a quienes se sintieron ofendidos por sus comentarios.

"Les ofrezco una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos por mis comentarios; a veces yo me engancho. Veo comentarios y no medí las consecuencias, estoy aquí para ayudar y no para cualquier otra tontería", dice a través de la grabación en Facebook.