Así será el vestido con el que se casará Anastasia en 'Cincuenta Sombras Liberadas'

Hasta febrero deberán esperar fanáticos de 'Cincuenta Sombras de Grey' para saber en qué termina la erótica historia entre Christian y Anastasia: ’50 sombras liberadas’.

Ayer, la cuenta en Twitter de la producción sorprendió a los fans con un nuevo tráiler y un póster en los que se puede apreciar perfectamente cómo es el atuendo para dar el sí.

En el tráiler que ya han filtrado, se pueden ver detalles de la novia como el velo que lleva Anastasia. En el avance el avance también se revelan algunos de los lugares en los que los recién casados pasan su luna de miel.

Mrs. Grey will see you now. #HappyBirthdayAnastasia #FiftyShadesFreed pic.twitter.com/Aa2gHW4W61

A beautiful bride. Watch a new sneak peek at Fifty Shades Freed when you get #FiftyShadesDarker Unrated: https://t.co/Xi6K19AFoX pic.twitter.com/prHeULcGle

— Fifty Shades Freed (@FiftyShades) May 28, 2017