Top model genera polémica tras declaraciones sobre las mujeres casadas

Miranda Kerr, actual esposa del fundador de Snapchat Evan Spiegel, sorprendió con sus declaraciones sobre las mujeres casadas.

De acuerdo a Infobae, la top model habló sobre su rol como esposa del empresario y dejó entrever que es una 'mujer tradicional'.

Kerr aseguró que las mujeres necesitan arreglarse y cuidar el vestuario para complacer a sus hombres.

"Me gusta que mi marido se sienta masculino. Mi abuela me enseñó que los hombres son visuales y que tienes que hacer un pequeño esfuerzo. Así que cuando Evan llega a casa, me aseguro de llevar un bonito vestido y de que las velas estén encendidas", reveló la expareja del actor Orlando Bloom.

Estas no son las primeras declaraciones de la modelo al respecto. Años atrás afirmaba que "los hombres se sienten importantes cuando les pides ayuda en vez de pensar que puedes con todo sola".

El exángel de Victoria's Secret está casada con el empresario desde el pasado mes de mayo. Es madre del pequeño Flynn, fruto de su relación con Bloom.

A post shared by Miranda (@mirandakerr) on Jul 16, 2017 at 10:40pm PDT

