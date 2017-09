Critican a Eva Longoria por fotos en bikini

La estrella de 42 años, Eva Longoria, visitó una playa de Grecia en sus vacaciones junto a su pareja José Bastón. Mykonos fue el lugar que eligió la famosa para tener un tiempo de relajamiento, pero allí fue fotografiada.

En las fotografías se puede ver a la pareja en una embarcación teniendo un tiempo romántico entre besos y abrazos.

Según la información del portal digital Infobae, Eva Longoria y José Bastón están acompañados por varios amigos, entre ellos el actor puertorriqueño Amaury Nolasco.

En la playa griega la pareja disfrutó del mar y practicaron deportes acuáticos.

Las fotografías causaron algunas críticas departe de los seguidores y medios internacionales, pero ante esto, Eva Longoria respondió:

Vi algunas fotos en las que estaba muy rellenita en un barco y de repente dijeron que estoy embarazada. Tengo que decirles que lo único que hice fue comer queso". Luego agregó: "Sólo estaba un poco gordita, eso le sucede a la gente, todo el mundo se hincha un poco".



Recientemente corrieron rumores de que Eva Longoria estaría embarazada. Esto se debe a unas fotografías que le habían realizado mientras disfrutaba de unas vacaciones en Hawái.

La estadounidense estaba celebrando el cumpleaños de su pareja. Aparentemente, para algunos la antigua protagonista de ‘Mujeres Desesperadas’ lucía un vientre abultado y poco habitual en su esbelta silueta, lo que automáticamente interpretaron como una señal de que iba a convertirse en madre.

La actriz optó por su cuenta de Instagram para hablar de las imágenes y del supuesto embarazo. Ella indicó: “Buenos días a todo el mundo, es el último día en este paraíso y estoy muy cansada. Esta mañana hemos hecho deporte. He visto algunas fotos mías en las que salgo muy gorda en un barco. Y tengo que decir que lo único que sucede es que he estado comiendo queso. Así que eso es todo, no estoy embarazada, solo he comido queso, bebido mucho vino y devorado muchas tortitas”.

