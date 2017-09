Lady Gaga va a "hacer una pausa" después de su gira mundial

La cantante de pop estadounidense Lady Gaga anunció el viernes que planea "hacer una pausa" por tiempo indefinido luego de su gira mundial para "reflexionar" y tomárselo con calma.

"Quiero hacer una pausa, no sé por cuánto tiempo", dijo la cantante en una rueda de prensa en el Festival de Cine de Toronto, donde se proyecta este viernes el documental biográfico "Gaga: Five Foot Two" en estreno mundial.

La estrella internacional, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, suspenderá temporalmente su carrera en diciembre al cabo de su gira Joanne, promocional de su último álbum.

"Estoy deseando reflexionar, detenerme por un rato y sanar, porque es importante", añadió.

Pero "esto no significa que no crearé, no quiere decir que no tengo cosas bajo la manga que no voy a decirles hoy", precisó para tranquilizar a sus fans.

El lunes Lady Gaga tuvo que cancelar un concierto en Montreal por una laringitis y una infección respiratoria contraídas durante un concierto al aire libre en Nueva York.

La cantante ha hecho referencia en diversas oportunidades a su lucha contra la depresión, sus problemas alimenticios y sus enfermedades crónicas durante su carrera, que ya cuenta con cinco álbumes y varios premios.