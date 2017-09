Mia Khalifa puso en evidencia a famoso deportista

Mia Khalifa ridiculizó a Wilson Contreras, beisbolista venezolano, al difundir mensajes que el deportista enviaba a la exactriz porno a través de conversaciones privadas de Twitter.

Según se observa en las capturas de pantalla que la joven compartió en Twitter, los mensajes iniciaron el pasado 4 de agosto, Wilson Contreras. En el primer texto, Contreras pregunta a Khalifa cómo esta.

Además, el beisbolista aseguró que era muy fan de la exactriz porno y que le gustaría que ella le enviara un saludo, a lo que ella respondió con "Adiós".

Cubbies, your man's is wandering around left field. Can you come get him? @Cubs pic.twitter.com/7kdtGGb5jR

— Mia Khalifa (@miakhalifa) September 5, 2017