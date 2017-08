Don Omar se despide de los escenarios con una gira

"Será una gran oportunidad para darle gracias a todos en mi isla, para devolver por gracia lo que por gracia recibí" #ForeverKING 🦍 . . . DON OMAR SE DESPIDE DE LOS ESCENARIOS CON MAGNA GIRA . . . Se identifica con la crisis de su querido Puerto Rico y ofrece boletos desde 99¢ como regalo . . San Juan, Puerto Rico (31 de agosto de 2017) – Lleno de entusiasmo y agradecido del apoyo incondicional de su fanaticada en la tierra que lo vio nacer, El Rey del Reggaetón, Don Omar, anunció hoy el inicio en Puerto Rico de su magna gira "Forever King… The Last Tour", la cual marcará su retiro de los escenarios. . . Sintiendo un profundo lazo con sus raíces y su gente, el intérprete de "Danza Kuduro" realizará la serie de conciertos este 15, 16 y 17 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Siendo ésta una época tan especial, un momento significativo en su carrera, y reconociendo los tiempos difíciles que atraviesa la Isla, el máximo exponente de la música urbana ha decidido regalarle a su público la oportunidad de poder estar junto a él y disfrutar de su talento a precios nunca antes vistos. . . . Boletos desde .99 centavos estarán a la venta, mientras duren, en un evento especial el sábado, 9 de septiembre en la boletería del Coliseo de Puerto Rico. Los interesados deberán llegar hasta el conocido Choliseo a las 7:00am y tendrían la oportunidad de adquirir hasta 2 boletos por persona, a dicho precio, esto como un regalo de Navidad del propio artista, tras su amplio deseo de despedirse rodeado de su fiel fanaticada. . . . La gira, producida por la compañía líder en eventos de entretenimiento en Puerto Rico y Estados Unidos, SBS Entertainment, marca el final de la más de 15 años de carrera musical que ha logrado cautivar cada país del mundo entero. . Comunicado completo en mi cuenta de @facebook DON OMAR

