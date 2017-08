Estas fueron las últimas palabras de Lady Di antes de morir

La noche del 31 de agosto de 1997 ocurrió una tragedia que enmudeció al mundo. Un auto modelo Mercedez Benz chocó contra una pared en el túnel Pron´t de l’Alma en París, uno de los pasajeros era la princesa Diana de Gales. Xavier Gourmelon fue parte del cuerpo de bomberos y trataron de sacar los cuerpos que estaban entre los metales, uno de ellos era una mujer rubia a quien el joven en ese entonces de 30 años le aplicó maniobras de resucitación sin saber que la persona era Lady Di.

Diana Spencer volvió en sí y dijo un breve susurro. Luego fue transportada en una camilla a la Unidad de Cuidados Intensivos donde falleció producto de un paro cardiorespitario. Gourmelon no sabía que la mujer que asistió era la ex esposa del Príncipe Carlos. Pero tras 20 años el bombero retirado habló por primera vez sobre el accidente y reveló para The Sun las palabras que dijo Lady Di.

“Diana me dijo: ‘Dios mío, ¿qué ocurrió?"”. “La mujer, de quien supe luego que se trataba de la princesa Diana, estaba en el piso, en la parte trasera. Se movía muy despacio y pude ver que estaba viva. Noté que tenía una lesión leve en su hombro derecho y, más allá de ello, nada significante. No había sangre en ella en absoluto”.

Gourmelon contó que, al momento del rescate, tomó la mano de la accidentada y le dijo que se calmara. Pero Diana de Gales comenzó a tener un ataque cardíaco, situación que fue controlado por el bombero quien masajeó el corazón de la afectada. “Unos pocos segundos después volvió a respirar. Fue un alivio porque, como primeros en responder, quieres salvar vidas. Y eso fue lo que pensé que había hecho”.

Tras superar el episodio Gourmelon pensó que la madre del Príncipe William y Harry iba a sobrevivir. Por eso confesó que se molestó cuando se enteró que todo fue en vano porque la afectada murió.

“Ahora sé que hubo serias heridas internas. Pero todo el episodio vuelve a menudo a mi cabeza. Y los recuerdos de esa noche estarán conmigo para siempre. No tenía idea de que era la princesa Diana. Lo supe cuando uno de los paramédicos que la colocó en la ambulancia me dijo que era ella”.

En la colisión también murieron el chofer del auto Henri Paul junto a Dodi Al- Fayed, pero quien sobrevivió fue el guardaespaldas de Lady Di, Trevor Rees Jones. Xavier Gourmelon también recuerda que Jones preguntó varias veces dónde estaba Spencer. “Le dije que no se preocupara, que estábamos cuidando de todos” relató y confesó que áun no puede ver la escena completa de la tragedía.