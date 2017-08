Drake Bell y Josh Peck se reconcilian

La noticia de que Drake Bell y Josh Peck, protagonistas de la serie de televisión "Drake y Josh", se pelearon se dio a conocer en junio de 2017 después de que Peck no invitara a Bell a su boda.

Sin embargo, después de la disputa, aclaraciones, cientos de memes y más la pareja de amigos se reconcilió.

Así se dio a conocer a través de una foto difundida en redes sociales por el actor Drake Bell.

En la imagen se ve cómo los protagonistas de “Drake & Josh” se volvieron a dar un fuerte abrazo, tal como lo hacían en la serie que los catapultó a la fama.

“Reunidos y se siente muy bien”, escribió Drake junto a la tierna foto en su cuenta de Twitter.

Reunited and it feels so good!! @ItsJoshPeck pic.twitter.com/bNYTbPX5y9

— Drake Bell (@DrakeBell) August 28, 2017