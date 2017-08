El famoso actor mexicano Eugenio Derbez fue víctima de una broma pesada durante una entrevista en vivo en una radio.

En la broma participó su hijo Vadhir y el locutor de radio, El Piolín.

De acuerdo a Celespectaculos, mientras Vadhir y el locutor estaban en cabina, conversando vía telefónica con Eugenio, el joven “confesó” que se casaría. Cuando el famoso comediante mexicano escuchó esto su voz denotó desconcierto y mucho enojo. Como cualquier padre haría al no ser advertido de algo tan importante en la vida de sus hijos, Eugenio regañó a su hijo.

“No esperaba decirlo así en radio, pero ya me toca, ya me voy a casar, se decidió hace una semana y se me hace un buen lugar para decirlo”, dijo el guapo actor para confirmar la noticia, dijo Vadhir.

“¿Es en serio?, ¿pero por qué no me avisaste?”, cuestionó el protagonista de Cómo ser un Latin Lover a su hijo. “Lo quería hacer como sorpresa y, no sé, perdón”, explicó el joven a su papá.

“O sea pero esas cosas no tengo que enterarme por el radio, por las revistas, soy tu papá, vas y lo platicas conmigo, lo analizamos, a parte estás muy joven para casarte”, dijo Eugenio.

“Ya sé pa, aparte créeme que yo tampoco quería. Créeme que no fue tan planeado así”, contestó Vadhir. “¿Embarazaste a tu novia?”, cuestionó Derbez. “Sí, obviamente eso no lo voy a decir aquí pero pues sí”. Nunca lo hubiera hecho, pues fue aquí que el comediante dejó su característico sentido del humor y respondió: “Pero Vadhir cuántas veces te dije, no puedo creerlo, te dije 1500 veces que te cuidaras”.

La discusión se tornó más tensa y demasiado íntima cuando Vadhir le comentó que su novia le había dicho que estaba tomando anticonceptivos y su padre respondió con esta incómoda historia: “Pero no tienes que confiar en lo que te digan los demás, a mí me pasó lo mismo, pero porque a mí me pasó no quería que te pasara a ti. Desde que tenías 12 años te enseñé cómo ponerte un condón, te dije que te cuidaras”.

“Ya sé pa, pero pues ya qué hago”, contestó el joven actor. A lo cual Eugenio concluyó con un “Cómo que ‘ya qué hago’, chaparrito, deberás que no se vale”.

Con información de Celespectaculos