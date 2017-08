Jay Colindres denuncia presunta discriminación en Guayaquil

Jay Colindres, actor, youtuber y bloguero, y conocido por su participación en el programa “Caso Cerrado”, denunció hoy, 17 de agosto que fue víctima de presunta discriminación a su llegada a Guayaquil.

El joven llegó al país para presentarse en un tour de comedia que se realizará este fin de semana en Guayaquil.

A través de sus redes sociales, Instagram y Facebook, el guatemalteco publicó un video en el que menciona el nombre del hotel y asegura que es “el peor (…) de este país me acaban de echar por el simple hecho de que soy gay”.

El clip, que dura poco menos de 20 seguntos estuvo acompañado de un mensaje de Colindres:”Indignación total!”, y que el hotel “y sus actos discriminatorios”.

En la reseña, el joven señaló que “los productores del evento me pusieron en este hotel no por ser el mejor, ni el hotel más fino del área si no por ser céntrico y por su cercanía a los canales de televisión y medios de comunicación a los que me estaré presentando”.

También lamentó que “triste saber que este tipo de actos aún estén pasando en pleno 2017. ¡No paro de llorar! Es inmensa mi tristeza pero mi amor a este país es más grande”.

RELACIONADO