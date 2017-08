Chris Brown habla por primera vez sobre la noche en que golpeó a Rihanna

El cantante estadounidense Chris Brown acaba de lanzar un documental titulado Welcome to my life, en el que cuenta la sonada pelea que tuvo con su entonces pareja, la también cantante Rihanna.

La noche de los Grammy 2009, la relación de noviazgo entre Rihanna y Chris Brown superó todos los límites de violencia, debido a que llegaron a los golpes. El cantante narra cómo fue la paliza en el auto, asegurando que fue un intercambio de golpes entre él y Rihanna.

“Recuerdo que ella trató de patearme y entonces yo realmente la golpeé con un puño cerrado y le rompí el labio”, cuenta y añade que “cuando lo vi estaba en estado de shock, yo me quedé preguntándome ¿por qué la golpeé así?”.

“Después comenzó a escupirme sangre en la cara” en lo que era “una verdadera pelea en el coche mientras conducíamos por la calle”. Chris Brown acaba diciendo que se sintió “como un puto monstruo”. El cantante asegura que “todavía amo a Rihanna, pero voy a ser honesto: pelearíamos entre nosotros”, confiesa el cantante, que retomó su relación con Rihanna brevemente en 2013, cuando incluso compartieron canciones.

El documental de Chris Brown puede adquirirse en formato físico y digital a través de Amazon y iTunes