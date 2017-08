"Caso Cerrado" tendrá su versión en inglés y con la Dra. Ana María Polo

El popular programa “Caso Cerrado” de la cadena Telemundo tendrá a partir del 7 de agosto su versión en inglés, también con la jurista Ana María Polo como protagonista.

La jurista señaló que aunque los conflictos son humanos y muchas veces similares, “es la forma en que los analizamos y solucionamos dónde está la gran diferencia. Cómo llegamos a la conclusión, ahí es donde yo me distingo”.

En efecto, aunque otros programas de este estilo en inglés se centran más en la interpretación y aplicación de la ley, “yo me enfoco más en cómo y porqué llegamos al conflicto, porque no es solamente resolverlos sino tratar de entrar en el futuro”, dijo.

Con esa diferencia “que puede ser refrescante y diferente”, “Ana Polo Rules” se comenzará a transmitir el 7 de agosto en los mercados de audiencia en inglés de Phoenix, Dallas, Austin y Los Ángeles. Al día siguiente de emitido, el programa se podrá ver en el siguiente enlace de Facebook: www.facebook.com/AnaPoloRules/.

Con más de 16 años de experiencia en televisión, Polo es considerada una de las personas de mayor influencia y prestigio en la comunidad hispana y “Caso Cerrado” es “el único show vespertino hispano nominado al Premio Emmy Nacional”.

Su nuevo programa en inglés, que según ella es “un experimento de Fox en cuatro mercados del oeste (del país) para ver si hay una audiencia interesada en mi marca de justicia”, busca aplicar la ley con el toque humano e incisivo que la caracteriza.

“A todo mi público bilingüe y aquellos que inclusive ni siquiera hablan inglés los invito a que vean Ana Polo Rules: es refrescante y diferente, los temas están muy bien presentados, son sencillos pero claros y el mensaje es contundente”, concluyó.

Ana Polo Rules se transmitirá por las estaciones de Fox en Los Ángeles (KCOP Canal My 13 a las 4:00 PM), Dallas (KDF Canal My 27 a las 2:30 PM), Austin (KTCB Canal Fox 7 a las 12:30PM) y Phoenix (KUTP Canal My 45 a las 2:30 PM).

Fuente: EFE

