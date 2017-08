Demi Lovato, harta de que la llamen bipolar

Demi Lovato concedió una entrevista a iHeartRadio y habló de su bipolaridad. Durante el espacio, la cantante quiso dejar claro que es muy consciente de su situación pero que está harta de que la tachen siempre de ello.

Es algo que tengo, no es algo que soy”, asegura la también actriz.

En el año 2011 fue diagnosticada como bipolar tras acudir a una clínica para tratar su adicción a diferentes sustancias, trastornos alimenticios e incluso autolesiones.

Demi ha tenido que hacer frente a este enfermedad mental en el centro mediático, algo que la cantante ha utilizado para poder ayudar a través de su influencia a otras personas que están pasando por una situación similar a la suya.

Además, Lovato ha hablado sobre los beneficios que suponen que los famosos que sufran algún tipo de enfermedad mental, sean los primeros que lo hagan público sin ningún tapujo, para que así se acaben con los estigmas hacía las personas que están pasando por esta situación.

La cantante aprovecha cada oportunidad para ayudar a la causa. El pasado año fue imagen de la campaña Be Vocal: Speak Up For Mental Health, una iniciativa que defiende la salud mental, busca la mejora de las opciones de tratamiento a todos los niveles y quiere erradicar el estigma en torno a las personas que padecen enfermedades mentales.

Fuente: Europa Press