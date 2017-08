Maluma genera preocupación entre sus fans

Maluma publicó en sus redes sociales el martes 1 de agosto de 2017 un mensaje con el que ha causado un tanto de preocupación entre sus seguidores. El cantante mostró su lado sentimental al comentar, entre otros temas, sobre las cosas que nadie se imagina por las que se tiene que pasar para lograr el éxito.

“Nadie sabe que hay detrás de la vida de los artistas… (no me estoy quejando) solo digo que nadie se imagina por las cosas que uno tiene que pasar para ser ‘Exitoso’. Yo solo pido salud para seguir acá de pie hasta el día que ustedes quieran. Los amo y no se olviden que todos somos iguales, reímos y lloramos, tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Antes de existir MALUMA siempre ha estado JUAN LUIS! (sic)”, fueron las palabras de Maluma en su cuenta de Instagram.

El famoso recibió este tipo de comentarios entre otros:

“Hola solo te deseo buena vibra por lo que estas pasando:-( pues yo se lo que tienes que hacer para ser exitoso!! y sé que no tienes opción pero animo tus fans te apoyan y te aman. Cuidate mucho de envidias dentro de tu circulo pues no te quieren ver triunfar…”.

A pesar de la controversia, hace dos días Maluma publicó en su cuenta de Instagram una publicación donde se mostraba feliz al recibir un regalo de su padre:

Miren esta sorpresa.. Ayer llegó a mi vida el gran “Hércules” 🖤 Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 10:39 PDT

