Lo que debes saber de la nueva saga de Netflix de Caballeros del Zodíaco

Una nueva entrega de Los Caballeros del Zodiaco llegará a Netflix de manos de los studios Toei Animation, responsables del anime original que se basaba en un manga.

La información ha sido confirmada por la cuenta de Twitter de Netflix en Japón. Aún no se han dado a conocer muchos detalles de la nueva producción, pero se sabe que se titulará Knights of the Zodiac: Saint Seiya.

Si eras fanático de la saga, debes saber estos 5 datos de la nueva entrega:

Numero de Episodios:

La primer temporada de la serie, se llamará “Knights of The Zodiac: Saint Seiya” y tendrá 12 Episodios de 30 minutos cada uno. La narrativa será más ágil que en la serie clásica.

La Trama:

La historia se concentrará en la llegada de los caballeros a Japón para la disputa de la guerra galáctica.

Además de las luchas en el ring, se espera la revuelta de Ikki de Fénix y el robo de la armadura de Sagitario, hasta el primer encuentro con los caballeros de plata. La secuencia, como la Saga del Santuario, deberá quedar para las próximas temporadas.

Estilo de Animación

Poco se sabe sobre el estilo del anime, solo se conoce que utilizará elementos 3D.

Es probable las animaciones estén más cerca de las modernas de Netflix que al trabajo visto en la película ‘Caballeros del Zodíaco – La Leyenda del Santuario’ .

La producción será dirigida por Yoshiharu Ashino, de “D. Gray-man Hallow”, y será hecha internamente por Toei Animation.

¿Cuando sera Emitida?

Netflix aún no ha anunciado una fecha exacta para el estreno de la serie, limitándose a decir que esto ocurrirá “pronto”. No debemos descartar, sin embargo, la llegada en 2018.

¿Quien sera el encargado de doblar la serie?

La empresa de doblajes UOL Jogos de Brasil entró en contacto con Netflix para saber los planes del doblaje. Por el momento no hubo confirmación oficial, pero si respetan la empresa que le dio voz a los personajes de Saint Seiya toda la vida, se espera que las viejas voces ocupen los puestos de siempre y no existan grandes cambios a la hora del doblaje.

Con información del sitio especializado EL SANTUARIO DE ATHENA

