¿Daniela Ospina tiene nuevo amor tras separarse de James Rodríguez?

Thank u babies xoxo @daniela_ospina5 #Solome The best of all u 🙏🏼❤❤ next stop Home sweet home #Bogotá ✈️✈️✈️🛫🛫🛬

A post shared by F A B I O STARITA 🇨🇴 (@fabiostarita) on Mar 27, 2017 at 7:14am PDT