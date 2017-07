JenCarlos Canela y Don Omar estrenan el video 'Dure Dure'

🤣Por que me haces esto? Eres único, this is too funny! See you MONDAY @iheartlatino fam… #duredure #Repost @enriquesantos ・・・ El lunes #JencarlosCondon 🤔 #TUmañana @sesaclat

A post shared by Jencarlos Canela (@jencarlosmusic) on Jul 29, 2017 at 11:56am PDT