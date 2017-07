'Si tú la ves' superó el millón de reproducciones

Ayer, 28 de julio, se estrenó el video musical del nuevo éxito de Nicky Jam y Wisin, ‘Si tú la ves’. En menos de 24 horas acumula más de 4 millones de reproducciones en YouTube.

Nicky Jam y Wisin grabaron el video de su nueva canción en Ecuador, por lo que los paisajes que componen las tomas del clip captan diferentes ciudades del país.

Algunos de los paisajes que destacan fueron grabados en Quilotoa, Guayaquil, Quito, Galápagos, Andes central, entre otros. La producción de este videoclip está enmarcada en la campaña de promoción internacional All You Need Is Ecuador.

Nicky Jam compartió, en Instagram, su alegría al notar que el video musical alcanzó el millón de reproducciones.

Ya 1M gracias mi gente, el link está en la bio #SituLaVesVideoOficial fT @wisin A post shared by NICKY JAM (@nickyjampr) on Jul 28, 2017 at 6:49pm PDT

Wisin, también aprovechó la red social para mostrar una captura del video donde se lee ‘Ecuador’.