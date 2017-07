Nicky Jam y Wisin estrenaron video grabado en Ecuador

Hoy, 28 de julio, se estrenó el video musical del nuevo éxito de Nicky Jam y Wisin, Si tú la ves. El ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, y Sony Music presentaron oficialmente el videoclip.

Nicky Jam y Wisin se trasladaron hasta el Ecuador para grabar el video de su nueva canción, por lo que los paisajes que componen las tomas del clip captan diferentes ciudades del país.

Algunos de los paisajes que destacan fueron grabados en Quilotoa, Guayaquil, Quito, Galápagos, Andes central, entre otros. La producción de este videoclip está enmarcada en la campaña de promoción internacional All You Need Is Ecuador.

Hasta el momento, el video musical de Nicky Jam acumula más de 200 mil reproducciones en YouTube y se espera que sea todo un éxito, pues los cortos lanzados antes del estreno han acumulado millones de visualizaciones.