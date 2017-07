Ramírez, abogada, comparada con Mia Khalifa genera aplausos en redes

Mia Khalifa es una de las actrices más famosas del cine para adultos, aunque ya se alejó de la industria. Una joven abogada peruana fue comparada con la actriz debido a su parecido físico y a los típicos lentes on que siempre grababa sus escenas.

La subgerente de la Municipalidad de Huacho no conocía a Mia Khalifa y tuvo que buscar en Google para saber quién es la persona con la que la comparan

Judith Ramírez daba declaraciones respecto al cierre del Mercado Central y Modelo de su ciudad, desatando una gran cantidad de críticas en las redes sociales, cuando algunos internautas se percataron de su parecido con Khalifa.

Tras darse cuenta de lo sucedido, la abogada respondió a las personas que la compararon con Mia, comentando que se llevó una gran sorpresa al googlear su nombre y conocer a lo que se dedicaba.

Hacen mención a una tal ‘Mia khalifa’ me han comparado con ese personaje a más no poder no pude evitar reírme, tuve que googlear para saber quién era esa persona y ¡Wow! Vaya sorpresa, dicen que las comparaciones son odiosas y vaya que sí lo son; al respecto sólo me queda decir que desde mi nacimiento me he considerado una mujer ‘auténtica’ en todo el sentido de la palabra”, escribió la joven en su Facebook.