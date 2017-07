Un mundo donde la desigualdad de género la sufren los varones

‘Cosas de chicos’ es un cortometraje que pretende dar la vuelta a la realidad que se vive en la sociedad. Los temas que topa van relacionados a la desigualdad de género pero esta vez protagonizada por los hombres.

Esta parodia tienen el objetivo de generar consciencia sobre la estigmatización de las mujeres, los protagonistas interpretan papeles donde intentan denunciar que las opiniones de las mujeres no son tomadas en cuenta siempre en las reuniones laborales y que las presionan en torno a la maternidad.

“A partir de ahora la pregunta ya no es cuál es mi próximo sueño a conquistar; sino si me llama o no me llama la paternidad”, dice el actor.

“Llevo toda la vida a dieta (…) Tengo que cuidarme. Si no me cuido no trabajo y si no trabajo no como”, agregó el actor.

El cortometraje se difundió a través del canal de YouTube Infomix TV y ya supera las 420.000 reproducciones. La directora del cortometraje habló con el portal Verne y dijo: “Hay determinadas reivindicaciones que una parte de la sociedad se niega a escuchar si se hacen desde una voz femenina. A menudo, a las mujeres se nos acusa de quejicas o pesadas. Pronunciar ese mismo discurso en boca de un hombre deja en evidencia lo ridículas que son algunas situaciones que se viven a diario”.

Fuente: La Nación

