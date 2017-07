Emma Watson pide en Facebook que le devuelvan sus anillos

Emma Watson estuvo en el Mandarin Oriental Spa, en Londres, el domingo 16 de julio. A través de Facebook la actriz contó que cuando llegó a su cita en el lugar tenia los anillos puestos.

Se trata de tres anillos de plata que Emma Watson guardó en la caja fuerte del establecimiento para evitar perderlos, sin embargo cuando salió del establecimiento los olvidó.

Al percatarse que en sus manos no tenía los anillos, Emma llamó al lugar a pedir que los guarden; los responsables en el lugar respondieron que no había nada en la caja donde ella los guardó.

Los anillos eran muy importantes para Emma Watson: “Eran solo unos anillos y podía aceptar su pérdida, pero uno de ellos era un regalo de mi madre. Ella lo compró el día después de que yo naciera y lo llevó 18 años. Nunca se lo quitaba y, luego, para mis 18 cumpleaños me lo dio”

“Si alguien estuvo en el Mandarin Oriental Spa el pasado domingo desde las tres de la tarde en adelante y vio los anillos, o accidentalmente los cogió o sabe algo sobre ellos, no puedo expresar cuánto significaría para mí que me los devolviese. No habrá preguntas”, finalizó su petición en Facebook.

Fuente: El Comercio Perú

