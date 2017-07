¿Gaby Espino envió mensaje a la madrastra de su hija?

Recientemente, la hija mayor (Oriana) de Gaby Espino cumplió años y la actriz y empresaria venezolana publicó un mensaje contundente en sus redes sociales que habría sido catalogado como indirecta a la madrastra de la niña, Paula Bevilacqua.

Bevilacqua habría generado debate en redes sociales luego de que algunos usuarios aseguraban que ella comparte públicamente más momentos con la que pequeña que su propia madre.

Todo comenzó luego de que Paula publicara una foto con la niña en la que escribió “Por cierto, bienvenido Julio!!! El mes de cumple de estas princesas”.

Algunos seguidores habrían señalado que dicha foto era una provocación para la exesposa de su esposo y padre de sus dos hijos. Ante eso, Bevilacqua respondió directamente a algunos: “Mi reina yo no hablo mal de nadie y tampoco juzgo a nadie. Cada quien lleva su vida como la quiere llevar y es dueña de sus actos ! Soy feliz y ella debe serlo, que es lo importante”.

Luego un usuario a través de Twitter le pidió a Gaby que “le regalara una foto con tus bellos bebés”, a lo que la reconocida actriz venezolana sentenció: “Jaja no, mis momentos en familia son tan hermosos y divertidos q no me da tiempo de tomar fotos jiji”.

Jaja no, mis momentos en familia son tan hermosos y divertidos q no me da tiempo de tomar fotos jijiRT … https://t.co/tVlGofaG8Y — gaby espino (@gabyespino) July 12, 2017

Bevilacqua publicó fotografías junto a Oriana, por su cumpleaños, mientras que Gaby Espino decidió no mostrar a su hija.

“Para los intensos que van a dejar sus palabras tóxicas espero que se limiten. No soy su mamá y tampoco me quiero agarrar ese rol. Gracias a Dios ella tiene la suya y están juntas como debe ser. Yo soy la esposa de su papá y mamá de sus hermanos que la ama desde que la conoció hace 6 años y supe ganarme su cariño”, continuó Paula.

Por cierto, bienvenido Julio !!! El mes de cumple de estas princesas 👑👑 #love #cumple #julio #felices #happy #peinces A post shared by Paula Bevilacqua (@paulabevilacqua) on Jul 1, 2017 at 8:41am PDT

